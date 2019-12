Crimes sexuels sur des victimes mineures: un homme fait face à 36 chefs d'accusation

Un homme de 28 ans de Québec qui fait face à de nombreux chefs d’accusation en matière de crimes sexuels comparaîtra ce mardi, au palais de justice de Québec, pour répondre de 36 chefs d’accusation, dont leurre, proxénétisme et agression sexuelle sur des victimes d’âge mineur.

Les gestes reprochés à Christian-Amisi Amuli, 28 ans, se sont produits entre janvier 2016 et août 2018.

On lui reproche notamment des infractions de leurre, de proxénétisme et d’agression sexuelle sur des victimes d’âge mineur. Une enquête a été initiée par l’unité d’exploitation sexuelle sur des mineurs (ESM) du module des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et de la Sûreté du Québec (SQ) en avril 2019.

À ce jour, les autorités confirment la dénonciation de sept victimes, mais elles ont des raisons de croire qu’Amuli aurait pu faire d’autres victimes.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée.

Cette unité, avec la coopération des services de police, sert à identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et à procéder à leur arrestation.

Si vous détenez des renseignements, ils peuvent être transmis au SPVQ en composant le 911 pour une intervention immédiate, ou le 418 641-AGIR, pour transmettre des informations de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE190424-057.