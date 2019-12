L'animateur Jean Pagé s’éteint

PHOTO TVA SPORTS/AGENCE QMI

À titre de chaîne spécialisée officielle des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014, TVA Sports est la seule chaîne à présenter l’intégralité de la programmation hockey de Sotchi, incluant les finales masculine et féminine. TVA Sports a confié son analyse du hockey à une équipe de premier plan et c’est l’animateur de l’émission «Le Premier Trio» et expert en hockey, Louis Jean, qui en sera le chef d’orchestre. C'est Jean Pagé et Paul Houde qui animeront les rendez-vous quotidiens qui seront présentés sur la chaîne durant tout le temps des Jeux. Janvier 2014. PHOTO TVA SPORTS/AGENCE QMI