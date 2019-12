Le commentateur et analyste sportif Rodger Brulotte a rendu un bel hommage à son collègue et ami Jean Pagé, décédé à l’âge de 73 ans lundi en fin de soirée.

«Je le mets dans la catégorie des grands avec [René] Lecavalier et [Richard] Garneau», a-t-il avoué, soulignant de plus la qualité de son français, sa gentillesse légendaire et son apparence soignée.

«Il était toujours impeccable. Je ne l’ai jamais vu dépeigné ou avoir la cravate mal placée de ma vie», raconte Rodger Brulotte, décrivant un professionnalisme qui a fait de Jean Pagé une figure très respectée de son milieu, mais qui en a aussi fait «le favori des femmes».

Rodger Brulotte souligne finalement la grande intelligence de l'animateur ainsi que sa capacité à toujours mettre en valeur ses collègues : «chaque fois que tu étais son invité, tu pouvais être sûr d’une chose : il se préoccupait de toi et non de lui-même.»