Le pronom neutre «they» mot de l'année selon un dictionnaire américain

Le pronom neutre «they», utilisé en anglais pour désigner les personnes dites «non binaires», ne s'identifiant ni comme homme ni comme femme, a été élu mardi mot de l'année par le dictionnaire américain en ligne Merriam-Webster.

Aux États-Unis, de plus en plus d'Américains progressistes revendiquent leur droit de choisir par quel pronom ils souhaitent être désignés, indépendamment de leur sexe de naissance, un combat parfois affiché sur leurs cartes de visite, signatures de courriels et comptes sur les réseaux sociaux.

Les personnes non binaires revendiquent d'être désignées par le pronom neutre «they», aussi pronom de la troisième personne du pluriel en anglais.

«Il n'y a aucun doute sur le fait que son utilisation est désormais entrée dans la langue anglaise, et c'est pourquoi nous l'avons ajouté à notre dictionnaire en septembre», a annoncé Merriam-Webster sur son site, ajoutant que les recherches pour «they» avaient bondi de 313% en un an.

Les personnes non binaires jouissent d'une représentation accrue dans les séries télévisées et chez les vedettes, comme grâce à l'artiste britannique Sam Smith.

Le géant Apple a aussi récemment ajouté des émoticônes «neutres», dont on ne distingue pas le genre, dans la dernière version de son système d'exploitation.