Les grands succès de Roxette

Marie Fredriksson, chanteuse du groupe suédois Roxette, est décédée lundi après une bataille de 17 ans contre le cancer.

Le groupe, formé en 1986 par Marie Fredriksson et le guitariste Per Gessle, a vendu près de 80 millions d’albums et accumulé les hits.

Retour sur les grands succès du groupe

«The look»

«The Look», extrait de leur deuxième album «Look Sharp!» signe leur premier succès planétaire.

«It must have been love»

La chanson figure sur la bande originale du film «Pretty Woman» avec Julia Roberts et Richard Gere.

«Listen to your heart»

La pièce figure sur l'album «Look Sharp!», sorti en 1988.

«Joyride»

«Joyride» apparaît sur l'album du même nom, troisième du groupe, sorti en 1991.

«Spending my time»

Le pièce est le quatrième extrait de l'album «Joyride».