Safia Nolin de retour sur les réseaux sociaux

Safia Nolin est une artiste à part entière qui fait fi des conventions. La chanteuse de 27 ans a son franc-parler et des projets qui décoiffent. Elle a connu son lot de critiques, mais continue de foncer. Elle a toutefois senti le besoin de quitter les réseaux sociaux pour une pause salutaire. Elle y revient peu à peu avec un message inspirant.

«Je suis fière de moi. Je suis fière de nous @the_womanhood_project. La vérité, c’est que commencer par me couper des réseaux sociaux m’a aussi coupé des attentes et j’ai commencé à retrouver ma valeur en tant qu’artiste. J’ai commencé à détacher les mots succès et argent à valeur artistique», écrit la jeune femme sur Instagram.

Elle ajoute qu’elle poursuit sa quête. «Ce n’est pas une lutte que j’ai fini de mener avec moi-même. Je commence juste à me retrouver, avec mon art, avec mes combats et les gens qui veulent bien m’écouter», appuie-t-elle.

Elle a aussi une pensée pour tous ceux qui ont de jolies choses à lui dire et qui vont la voir en spectacle.

«Merci d’ailleurs, merci pour tous vos mots et vos visages à mes shows. Désolée de (ne) pas avoir su avant. Je souhaite à tout le monde qu’on s’en parle, qu’on se parle de nos côtés laids et qu’on s’écoute. Qu’on soit bienveillants qu’on se parle de nos côtés laids et qu’on s’écoute. Que ça soit dans l’industrie ou pas. Je ne nous souhaite plus de burnout», conclut Safia Nolin.