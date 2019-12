À 18 ans, Annie-Claude Mondor est atteinte d’un cancer incurable.

Il y a quelques mois, la jeune fille a décidé d’arrêter les traitements qu’elle recevait pour la récidive d’un neuroblastome situé au niveau des glandes surrénales.

Elle a expliqué à l’émission «Denis Lévesque» avoir notamment pris cette décision après avoir fait un «pacte» avec sa meilleure amie, Laïla, elle aussi atteinte d’un cancer.

«En janvier de cette année, j’ai voulu arrêter les traitements (...) Avec Laïla, on avait décidé de faire un pacte d’essayer de battre nos cancers. Quand on a su qu’il n’y avait plus rien à faire pour nous deux, on s’est dit qu’on lâchait prise», a-t-elle raconté.

«Quand elle est décédée, j’ai fait: "ok, je suis vraiment rendue seule à continuer à vivre".»

Son arrêt de traitements est aussi intervenu après avoir développé un syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (PRES) qui lui faisait faire des crises d’épilepsie et perdre connaissance.

Annie-Claude, qui est en soins palliatifs depuis le mois de mai, désire mourir à l’hôpital pour enfants Sainte-Justine, même si elle a fêté son 18e anniversaire un peu plus tôt cette année.

«Sainte-Justine est dans ma vie depuis que j’ai quatre ans et demi. J’ai été opéré là, j’ai été soigné là. Le 2-12, le département de cancérologie, c’est ma deuxième famille. Ils ont accepté que cela se passe là même si j’ai 18 ans», a-t-elle dit.

L’adolescente originaire de Saint-Gabriel-de-Brandon dans Lanaudière a déjà parlé et même organisé ses funérailles.

«C’est tout arrangé! J’ai pensé à tout ça. Ça a commencé l’an dernier alors que j’étais en rémission. Mon grand-père était en train de mourir du cancer et je voyais ma grand-mère se démêlait avec ça», a-t-elle indiqué.

«Je me suis dit que j’allais épargner tout cela à mes parents, que j’allais le faire moi-même. Je veux être enterré auprès de mon papy, comme ça je pourrais niaiser un petit peu ma grand-mère», a-t-elle plaisanté.

Annie-Claude devrait pouvoir passer le temps des Fêtes chez elle. Ses médecins se sont arrangés pour qu’elle ait des transfusions de sang et de plaquettes pour cela.

Par ailleurs, une campagne de sociofinancement a été mise en place par une amie de la famille pour aider les parents de la jeune fille.

Sa mère doit en effet retourner travailler, car son aide de proche aidant arrive à terme.