Un véritable cri du cœur a été lancé, hier, par des Québécois frappés du cancer. Ils veulent «guérir dans la dignité». Ils demandent au fédéral d’étendre de 15 à 50 semaines les prestations d’assurance-emploi pour les congés de maladie. Mario Dumont est d’accord avec eux.

«Ça n’a pas été révisé depuis 1971 alors que de plus en plus de gens ont à se battre contre le cancer. Pour plusieurs personnes, au bout de 15 semaines, les revenus tombent à zéro. Si tu es une mère monoparentale, que tu n’as plus de revenu, que tu as deux enfants, que tu es affaiblie par la chimiothérapie, que tu es fatiguée, tu passes des semaines d’horreur», appuie Marie Dumont.

