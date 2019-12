Une jeune victime, mais toujours pas de meurtrier

Elle avait toute la vie devant elle et sûrement des tas de projets, mais sa vie a été stoppée brutalement. Valérie Leblanc avait 18 ans quand elle a été tuée dans un boisé du campus Gabrielle-Roy du Cégep de l'Outaouais en août 2011. Huit ans plus tard, le crime demeure impuni.

Steven Boivin et Julien Morissette ont décidé de mener leur propre enquête pour le balado Synthèse diffusée à QUB Radio.

«On a fouillé durant un an et demi. En creusant, on a remarqué que l’histoire est abracadabrante et tout le monde finit par connaître tout le monde dans cette histoire-là», explique Steven Boivin.

Valérie et son copain s’étaient séparés dans les minutes ou les heures précédant son meurtre

«D’emblée son copain était devenu suspect numéro un. Nous avons été les premiers à le rencontrer. Les policiers aussi à l’époque. Selon ce qu’il nous a dit ou ce que l’on a pu découvrir, ça serait un concours de circonstances (la rupture suivie du crime», précise Steven Boivin.

Qui a tué Valérie Boivin? L’énigme perdure.

