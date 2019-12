Cascades achète les parts de la Caisse dans Greenpac Holding

Cascades a annoncé mercredi l’achat des parts de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Greenpac Holding, une entreprise de fabrication de cartons-caisse située à Niagara Falls, dans l'État de New York.

La Caisse possédait 22 % de cette compagnie créée en partenariat avec Cascades (66,1 %), l'américaine Jamestown Container et Containerboard Partners.

La transaction est évaluée à environ 93 millions $ US et sa clôture est prévue pour 2020.

«Cette transaction s'inscrit dans le plan stratégique mis en œuvre par Cascades et améliorera les flux de trésorerie disponibles, a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction. Cette décision constitue une étape de plus dans une série d'actions réalisées au cours des dernières années pour améliorer son positionnement dans des marchés de plus en plus concurrentiels.»

C’est en 2011 que la construction de cette usine avait été annoncée. Au total, l'investissement de la Caisse dans le projet devait être de 74,05 millions $ US.

L'usine, qui emploie actuellement 152 personnes, fabrique un papier doublure à poids de base léger, fait à 100 % de fibres recyclées, avec une seule machine ayant une capacité de production annuelle de 540 000 tonnes courtes.