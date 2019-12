La députée solidaire Catherine Dorion s’est de nouveau tournée vers ses réseaux sociaux pour s’exprimer sur le respect de l’institution à l’Assemblée nationale et cette fois... elle a frappé dans le mille, selon les analystes de «La Joute».

Dans une vidéo d’un peu plus de sept minutes, Catherine Dorion démontre à l’aide d’un montage de réponses de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, comment les élus s’y prennent pour ne pas répondre aux questions des députés de l’opposition.

On y voit Catherine Dorion y aller d’une interpellation, un mécanisme qui permet aux oppositions de questionner le gouvernement sur un enjeu particulier au Salon bleu. Dans sa réponse, la ministre Roy use de différentes astuces afin de ne jamais répondre à la question durant une dizaine de minutes.

S’il faut préciser qu’il s’agit d’un montage vidéo, cette situation demeure pourtant symptomatique de l’exercice parlementaire, note Emmanuelle Latraverse.

«Je trouve [le message] assez efficace, commente-t-elle. Je n’étais pas présente à l’interpellation de Mme Roy, mais c’est le genre d’exercice que j’ai vu souvent au Parlement et c’est vrai que, bien souvent, quand le gouvernement ne veut pas répondre, on tend à dire des platitudes et à étirer le temps.»

L’analyste politique souligne par ailleurs que cette façon d’attirer l’attention de Catherine Dorion sur les codes de la politique au Salon bleu est beaucoup plus utile que de se faire prendre en photo au Salon Rouge, par exemple.

Les interpellations sont l’un des outils à la disposition des oppositions pour confronter le gouvernement et mettre à l’ordre du jour des sujets, même si les journalistes ne s’y intéressent pas beaucoup, explique Antonine Yaccarini, une habituée des corridors de l’Assemblée nationale.

«On se fait répondre des banalités et elle a tout à fait raison de le dénoncer. C’est un peu comme ça à l’étude des crédits aussi et en commission parlementaire, il y a vraiment beaucoup de niaisage.»

«Techniquement, le gouvernement devrait avoir le devoir de rendre des comptes, indique Emmanuelle Latraverse. Or dans la vie politique tellement scriptée qu’on a, l’aspect réponses et redditions de comptes est complètement absent.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.