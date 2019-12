Le fournisseur de technologies de paiement Nuvei lève 358 millions $

Le fournisseur de technologies de paiement Nuvei a annoncé mercredi un financement en actions ordinaires de 358 millions $ (270 millions $ US).

Ainsi, l’entreprise montréalaise, spécialisée dans les solutions de paiement en ligne et de services de devises, vaut maintenant 2,65 milliards $ (2 milliards $ US).

«Cet appui renforce notre stratégie de croissance organique et par fusions et acquisitions, avec l'accent sur les partenariats technologiques qui auront une incidence importante sur les marchés et les entreprises au sein desquels nous exerçons nos activités», a soutenu Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei, dans un communiqué.

Ce sont surtout les actionnaires existants de Nuvei qui ont participé à cette ronde de financement, à savoir la firme québécoise de placements privés Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Les services de Nuvei sont offerts ici au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. La compagnie dispose d’une plateforme facilitant l'intégration à l'économie mondiale et permet d'effectuer des transactions dans plus de 150 devises.

«Depuis l'investissement initial, la Caisse et ses partenaires sont fiers d'avoir soutenu la croissance de Nuvei, notamment en permettant l'acquisition transformationnelle de SafeCharge, et ainsi d'appuyer un joueur qui est aujourd'hui reconnu mondialement dans son secteur d'activité», a ajouté Charles Émond, premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique de la Caisse.