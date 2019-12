L’Institut de la statistique du Québec a publié, mardi, son plus récent portrait démographique du Québec. Mario Dumont en a profité pour en extraire les grandes lignes et présenter à quoi ressemble le Québec d’aujourd’hui.

Tout d’abord, la population du Québec s’est accrue de 87 000 personnes pour atteindre les 8 429 000. De cette hausse, 15 000 proviennent de l’accroissement naturel, 37 000 du bilan migratoire (les immigrants moins les émigrants) et 35 000 sont des résidents non permanents.

Le poids du Québec dans le Canada continue de s’effriter. Si les Québécois représentaient le quart des Canadiens en 1990 (25 %), cette proportion est aujourd’hui de 22,5 %.

Le vieillissement de la population est lui aussi plus marqué au Québec que dans le reste du Canada avec 19,3 % de citoyens âgés de 65 ans et plus. Avec la génération des baby-boomers qui vieillit de plus en plus, ce chiffre devrait rapidement passer au-dessus du 20 %, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens, notamment.

Parmi les autres données démographiques intéressantes, notons la proportion d’enfants issus de parents nés à l’étranger. Au total, 22 % des enfants qui sont nés au Québec avaient deux parents nés à l’étranger et 33 % avaient au moins un parent né à l’étranger.

