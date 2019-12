Saguenay veut aider ses citoyens à se repérer dans les rues

La Ville de Saguenay envisage de changer les panneaux indiquant les noms de rue qui parsèment la municipalité, après avoir reçu de nombreuses plaintes de citoyens qui les trouvent trop difficiles à lire.

Les critiques des contribuables portent sur le fond blanc des enseignes qui complique leur repérage et leur lecture en hiver. Le format trop petit, les écritures trop réduites et les panneaux qui manquent carrément à l'appel sont également des points soulevés par les plaignants.

«On a beaucoup de plaintes que les panneaux ne sont pas voyants, a reconnu le président de la Commission des travaux publics de Saguenay, Michel Tremblay. On se le fait dire. On le voit nous-mêmes que ce n'est pas facile à lire.»

«La couleur va changer. Blanc sur blanc, quand il neige, ce n’est pas facile. Ce sera peut-être plus la couleur et non pas la grosseur», a indiqué M. Tremblay.

Parmi les avenues analysées, la Ville envisage d'installer ses panneaux directement sur les feux de circulation. La superficie pour écrire le nom de la rue pourrait être agrandie en déplaçant le logo de la Ville. L'esthétique pourrait aussi être améliorée avec des lettres minuscules et majuscules.

« Les enseignes seront voyantes. On ne changera pas pour pire. On va s'améliorer», a promis l’élu municipal.

Le budget pour changer les panneaux et le rythme de leur remplacement n'ont pas encore été établis.

«On ne les changera pas toutes. Il y en a un nombre important. C'est un gros budget. On pourrait y aller par lots. Changer ceux qui sont brisés. On va fonctionner avec un montant chaque année», a détaillé M. Tremblay.

Un nouveau modèle d'enseignes sera proposé par la Commission des travaux publics aux autres élus de Saguenay. Le conseil municipal décidera ensuite de la marche à suivre pour installer les nouveaux panneaux.