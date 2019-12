Les ressources qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale ont bien du mal à répondre à la demande.

«L’année dernière, on a eu presque 15 000 refus par manque de places. Nous sommes malheureusement victimes de notre succès. Les femmes demandent de l’aide, mais nous sommes à pleine capacité», fait savoir la directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, Manon Monastesse.

«Je veux quand même rassurer les femmes, on essaie toujours de leur trouver une solution et de ne pas les laisser à la rue.»

Mme Monastesse indique que les 36 maisons de la Fédération auraient besoin d’un rehaussement d’au moins 28 millions de dollars pour pouvoir donner les services adéquats aux femmes.

Sensibilisation

Par ailleurs, la directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes est revenue sur les moyens qui pourraient empêcher que des meurtres comme ceux survenus dans le quartier Pointe-aux-Trembles mardi.

«À chaque fois qu’il y a un homicide, c’est quelque chose de terrible pour nous. Nous avons les outils pour évaluer la dangerosité, pour évaluer le risque d’homicide. C’est notre quotidien», a-t-elle dit.

Manon Monastesse rappelle qu’un aide-mémoire a été conçu pour aider les policiers à reconnaitre les signes de violence conjugale ou à étoffer leurs rapports.

La femme a aussi souligné les incohérences qui arrivent parfois dans le système de justice dans ce genre de cas.

«Il y a le système criminel, il y a le système civil et le Tribunal de la jeunesse. Souvent ils vont émettre des ordonnances qui sont contradictoires pour nous», fait-elle savoir.

«Il y a toute une sensibilisation à faire auprès des acteurs sociaux pour leur permettre de vraiment identifier les contextes de violence conjugale et de prendre en compte les risques et les conséquences sur les femmes, les mères et les enfants.»

