Achalandage des Fêtes: Postes Canada aligne des records

Postes Canada s’attend à livrer en moyenne près de 1,7 million de colis par jour d'ici Noël, en raison de la période d’achalandage des Fêtes.

À LIRE ÉGALEMENT

Nombre record de colis à livrer pour Postes Canada

C’est ce qu’a fait savoir la société d’État jeudi, soutenant que ses établissements fonctionnent à plein régime, 24 heures sur 24. Postes Canada a souligné que la livraison se fait actuellement même la fin de semaine, dans certains secteurs, et ce depuis le 9 novembre.

La société d’État n’hésite d’ailleurs pas à parler de records. En l’occurrence, elle dit avoir livré un volume record de 3,2 millions de colis la fin de semaine dernière et lundi. De plus, environ 2,2 millions de colis ont été acheminés le lundi 9 décembre, en plus des 960 000 articles livrés en fin de semaine.

«Nous avons également embauché près de 3800 employés saisonniers pour aider à traiter et à livrer les envois de la période des Fêtes, a expliqué Postes Canada. Cela s'ajoute aux plus de 50 000 employés permanents qui servent les clients en se chargeant de la livraison, du traitement et de la vente au détail.»

Trois conseils pour faciliter le travail des postiers :