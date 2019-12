Le lieutenant politique du Québec du Parti conservateur, Alain Rayes, a une vision très claire des attributs que devra posséder celui ou celle qui succédera à Andrew Scheer.

En entrevue jeudi à l’émission «La Joute», M. Rayes a émis trois conditions sine qua non pour qu’un candidat à la direction du parti conservateur obtienne son appui.

Il devra d’abord exprimer des positions sociales plus progressistes afin que des enjeux comme ceux de l’avortement ne reviennent pas hanter le parti dans les prochaines élections.

«On doit passer à d’autres choses, tranche-t-il. Ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir des gens dans notre organisation qui reflète ce courant de pensée, mais ça ne doit pas être à l’avant-scène.»

Ensuite, il doit avoir une maîtrise des deux langues officielles et, finalement, le prochain chef ou la prochaine cheffe devra comprendre la spécificité du Québec dans le Canada.

«Il doit y avoir une oreille attentive, une écoute et une sensibilité à ce que l’on vit. On est une société distincte, on est une nation, ça a été reconnu par le Parti conservateur et ça doit se refléter à l’intérieur de notre plateforme et dans nos discours», insiste le député.

Ce dernier a par ailleurs assuré qu’il ne présenterait pas sa candidature pour la direction du parti, mais qu’il travaillera ardemment avec le prochain chef afin que le prochain gouvernement en soit un conservateur.

Voyez l’entrevue d’Alain Rayes à l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.