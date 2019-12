50 ans plus tard, le rôle de Valérie définit encore Danielle Ouimet, malgré une carrière bien remplie.

L’actrice, qui avait 21 ans au moment du tournage de ce film érotique culte, se fait encore régulièrement reconnaître dans les lieux publics. «Dans la rue, on m’appelle encore Valérie, s’exclame-t-elle, presque surprise. Quand on m’a offert le rôle, je me disais ça va durer deux semaines pi ça va être fini. Et on en parle encore 50 ans plus tard!»

Valérie a connu un succès immense à l’époque : l’actrice parle de 1 000 000 $ de recettes en six mois... alors que les entrées au cinéma coûtaient 1,75$. Danielle Ouimet, elle, n’a reçu qu’un cachet de 2500 $ pour avoir incarné le personnage principal, sur un budget total approximatif de 99 000 $.

Le tournage

Celle qui se décrit comme «très prude» a d’abord eu du mal à se dénuder sur le plateau de tournage. Toutefois, elle en parle aujourd’hui avec du recul. «Ce qu’il y avait de plus intéressant à découvrir, c’était comment j’allais me comporter vis-à-vis [la nudité]. Je dois vous avouer que la première fois, c’est très gênant», avoue-t-elle candidement.

Un succès retentissant

Aujourd’hui, Danielle Ouimet estime que quelques caractéristiques de Valérie ont contribué à son succès : le fait que l’équipe de production était déterminée à faire un film «pour le peuple», et qu’elle était elle-même Québécoise. «À l’époque, c’était soit l’ONF, soit Aurore l’enfant-martyre», dit-elle à la blague.

Quant à ses parents, ils ne lui ont jamais reproché quoi que ce soit. C’est qu’ils lui avaient promis qu’elle aurait droit de prendre ses propres décisions et de quitter le nid familial à partir de ses 21 ans... ce qu’elle a fait.

Éléphant offre une version remasterisée de ce classique québécois

Visionnez l’entrevue complète ci-dessus pour en savoir plus l’histoire de Danielle Ouimet et même entendre une confidence coquine de Denis Lévesque.