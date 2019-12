Le président du Conseil du Trésor Christian Dubé admet sans détour que les enseignants et les préposés aux bénéficiaires obtiendront davantage d’argent du gouvernement après s’être assis à la table de négociations.

Christian Dubé a présenté jeudi son cadre financier qui guidera les négociations entre le gouvernement Legault et les 550 000 employés du secteur public.

Les paramètres salariaux proposés sont des hausses de 7 % en 5 ans, soit de 1,75 % de 2020 à 2022, de 1,5 % en 2022-23, puis de 1 % pour les années suivantes.

Québec prévoit plutôt une inflation annuelle de 2 % dans les prochaines années, mais le ministre se défend d’appauvrir ses employés.

«C’est une prévision. [...] Si l’inflation était à 0 % durant quelques années, notre offre ne changerait pas», souligne-t-il.

Deux secteurs auront par ailleurs droit à des augmentations plus significatives : les enseignants et les préposés aux bénéficiaires.

«On le sait que les préposés ont une charge de travail très importante. On le sait ce qui se passe dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées et il faut être capable de suivre», note à ce sujet le ministre Dubé.

Sans préciser le montant disponible pour ces deux corps de métier, Christian Dubé affirme que ce sera assez «significatif pour faire une différence» et «être capable d’avoir plus d’attractivité et de rétention».

Des défis s’imposent toutefois, d’où l’importance de la négociation, dit le ministre. La relativité entre les postes, par exemple, s’annonce comme un grand défi.

«On a voulu présenter une offre différenciée, c’est la première fois que ça se fait. [...] Je suis certain qu’on va trouver des terrains d’entente.»