Isabelle Boulay en vedette à Petite-Vallée en 2020

Isabelle Boulay sera la principale tête d’affiche de la prochaine édition du Festival en chanson de Petite-Vallée, qui promet d’en mettre de nouveau plein la vue et les oreilles, du 24 juin au 4 juillet 2020. Mes Aïeux, Plume et Marie-Josée Lord doivent aussi prendre part à l'événement.

Trente ans après avoir gagné le concours qu’était à l’époque le Festival en chanson, la Gaspésienne d’origine Isabelle Boulay y effectuera un retour en force à titre d’artiste passeur, ce qui lui vaudra de s’y produire trois fois plutôt qu’une.

Le soir d’ouverture, elle partagera la scène du vaste chapiteau de 1300 places avec 300 choristes qui apporteront de nouvelles couleurs à son répertoire. Le 29 juin, des amis artistes viendront à leur tour rendre hommage à la marraine qui chantera solo deux jours plus tôt, le 27 juin, dans une formule piano-voix.

Rayonnement et contribution

«C’est un grand honneur d’accueillir une fille de chez nous, qui a su rayonner à l’échelle internationale, jusqu’à l’Europe francophone», commente Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, placé sous le thème «De retour à la source».

«L’organisation veut ainsi continuer de souligner l’apport indéniable des artistes gaspésiens à la chanson québécoise comme on l’a fait au cours des dernières années avec Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur et Les sœurs Boulay», précise-t-il.

Aussi attendus

Quelques autres noms d’invités de la 38e édition du festival gaspésien sont déjà connus: Plume, Mes Aïeux, Marie-Josée Lord, Marie-Pierre Arthur et le collectif de hip-hop Alaclair Ensemble.

De plus, on annonce l’événement «Les saisons de Vigneault», au cours duquel un hommage sera rendu au poète par l’Ensemble vocal Tourelou et d'autres artistes.

Au total, l'an prochain, le festival alignera une cinquantaine de spectacles livrés par 200 musiciens et chanteurs, en plus de 300 choristes.

Travaux repoussés

Par ailleurs, l’organisation travaille toujours au montage financier visant la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge détruit par un incendie en 2017. Le projet est évalué à 9,8 millions $. Le retard dans les dédales bureaucratiques repoussera à au moins l’automne 2020 le début des travaux.

C’est dire qu’un grand chapiteau sera de nouveau mis à contribution «pour les deux prochaines éditions», laisse savoir le directeur général. «C’est plus long que prévu, mais le processus suit son cours...», termine Alan Côté sur un ton optimiste.