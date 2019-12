Le silence du gouvernement sur l’absence de prise de responsabilité de la part de Power Corporation dans l’injustice qui secoue les retraités du Groupe Capitales Médias soulève d’importantes questions.

Les retraités de GCM ont manifesté mercredi devant le siège social de Power Corporation, leur ancien employeur qui a transféré les six journaux régionaux – et leurs fonds de pension – à Groupe Capitales Médias, une «coquille vide» créée par Martin Cauchon et qui n’a jamais été en mesure de se remettre de ses ennuis financiers.

Quand l’on observe les recettes de Power Corp, dont la capitalisation boursière est de 15 milliards $ et le chiffre d’affaires de 48 milliards $, on comprend rapidement pourquoi les retraités se sont rendus devant le siège social de la compagnie pur réclamer leur dû.

Depuis le début du dossier de la reprise de GCM, le gouvernement s’en est pris de façon «très dure» à Desjardins, qui s’était retiré du financement de la reprise par des coopératives d’employés, rappelle Mario Dumont. Il s’en est aussi pris de façon très dure à Québecor et Pierre-Karl Péladeau, un acheteur potentiel de GCM. Mais Power Corporation...

«Pas un mot...», regrette l’animateur.

«Power Corporation avait, il me semble, une responsabilité vis-à-vis des employés retraités. Le Parti québécois a fait des interventions là-dessus, et d'autres aussi, mais du côté du gouvernement, rien.»

François Legault a fini par dire, mercredi, devant la manifestation des retraités, qu’il allait peut-être intervenir et qu’il s’intéressait, de façon générale, à la question des fonds de pension dans le cas des entreprises qui font faillite.

Or dans ce cas-ci, l’entreprise qui fait faillite a eu une durée de vie extrêmement courte.

«C’est là qu’il y a un malaise, souligne Mario Dumont. [Groupe Capitales Médias], est-ce que quelqu’un a déjà même pensé que ça allait marcher? Quand Power Corp a fait le transfert, est-ce qu’ils ne faisaient pas juste s’en laver les mains?»

«Il y a de grosses qui se posent aujourd’hui pour Power Corporation et le gouvernement du Québec», conclut Mario Dumont.