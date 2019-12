L'épouse du gardien de but Jonathan Bernier épiée par Pascal Desgagnés

La mannequin et épouse du gardien de but de la Ligue nationale de hockey Jonathan Bernier a déclaré jeudi matin s’être fait espionner par Pascal Desgagnés pendant plus d’un an, sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: L’espion des vedettes accusé, puis libéré

• À lire aussi: Espion des vedettes: la sommelière Jessica Harnois parmi les victimes

• À lire aussi: Le «génie» espionnait les vedettes depuis six ans

«Si tu savais tout ce qu’il avait à propos de moi en sa possession. C’est dégueulasse, a écrit hier sur sa page Facebook Martine Forget. Je capotais quand ils ont dû me dire ce que le gars avait en sa possession à propos de moi et Jonathan, si tu vois ce que je veux dire...»

La femme de 33 ans qui a déjà posé pour le magazine Summum et participé à l’émission de télé-réalité Hockey Wives n’y est pas allée de mots tendres envers l’homme qui aurait épié sa vie privée pendant «plus d’un an».

«Bravo à Monsieur Pascal Desgagnés de Québec pour avoir réussi à regarder et violer mon intimité», a-t-elle laissé tomber. Elle a mentionné qu’elle souhaitait que justice soit faite.

«Il était capable de voir tous mes textos, mes courriels, mes photos, mes notes Facebook, Instagram et je n’étais plus capable d’utiliser mon Twitter, car il avait tout changé, a-t-elle poursuivi. Il y a plusieurs personnes qui portaient des plaintes, car on recevait toujours des avis pour changer nos [mots de passe].»

«Et pendant un été, j’ai dû avoir à [le] changer 10 fois. Je trouvais ça bizarre, jusqu’à ce que la Police de Longueuil m’appelle à Détroit», a-t-elle ensuite déploré.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a indiqué mercredi que certaines des nombreuses victimes se situaient aux États-Unis.

Selon nos sources, certaines des victimes pouvaient également avoir fait partie des Kings de Los Angeles à un moment ou un autre.

Le mari de Mme Forget, le gardien de but de 31 ans, Jonathan Bernier, a fait partie de cette organisation de 2006 à 2013. Il évolue maintenant pour les Red Wings de Détroit.

- avec la collaboration de Félix Séguin

Si vous avez de l’information sur cette affaire contactez Félix Séguin en toute confidentialité: felix.seguin@protonmail.com et 514-618-6784 (cellulaire, Signal)