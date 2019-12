Les médecins résidents poursuivent Québec pour des questions d’embauche jugées discriminatoires

Les médecins résidents du Québec intentent un recours en justice contre le ministère de la Santé et la ministre de la Justice, Sonia Lebel, pour des questions posées lors d’entrevues d’embauche jugées «discriminatoires» telles «souhaitez-vous avoir des enfants?»

Malgré des représentations faites auprès du ministère en mai dernier, rien n’a changé depuis, déplore la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ). C’est pourquoi elle demande à la Cour supérieure de se pencher sur cette pratique la jugeant discriminatoire en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés.

D’après un sondage mené par la FMRQ auprès de 176 médecins résidents ayant passé une entrevue de recrutement pour un poste de médecin en pratique, 28 % d’entre eux (50) se sont fait demander s'ils ou elles avaient ou voulaient avoir des enfants. De tels coups de sondes avaient aussi été faits en 2016 et 2017 avec des résultats semblables.

«Les questions sur la parentalité n'ont rien à voir avec la compétence ou les exigences requises pour pratiquer la médecine au Québec», a affirmé le président de la FMRQ, le Dr Christian Campagna.

Les médecins résidants souhaitent voir cette pratique cesser et demandent que des directives claires soient données sur les bonnes techniques d’entrevues à tous les établissements de santé du Québec sur les droits des candidats aux postes de médecins en pratique. Ils exigent aussi la mise sur pied d’un programme de formation pour «tous les intervenant·e·s impliqué·e·s dans des entrevues de sélection pour des postes de médecins en pratique» en ce sens.

Des dommages compensatoires totalisant 300 000$ sont aussi réclamés, mais si le tribunal donnait raison à la FMRQ, son président, le Dr Christian Campagna, a souligné qu’elles seront versées à des organismes de défense des droits de la personne.

La FMRQ regroupe les associations de médecins résidents des facultés de médecine des universités de Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval, et représente 3 600 membres en formation postdoctorale.