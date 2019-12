Remise d'une deuxième bourse Diversité à l'écran Québecor

Pour la deuxième année consécutive, une bourse Diversité à l'écran Québecor d'une valeur de 5000 $ a été remise à une jeune étudiante issue de la communauté noire du Québec qui souhaite faire sa place dans le monde du cinéma.

La Fondation Fabienne Colas a jeté son dévolu sur Annaïla Telsaint, dont le parcours scolaire la mènera à l'Institut national de l'image et du son (INIS), où elle se spécialisera dans la scénarisation au grand écran.

Cette bourse «marque un autre pas concret vers un écran à l’image du Québec diversifié d’aujourd’hui», a souligné Fabienne Colas, présidente fondatrice de la Fondation Fabienne Colas et du Festival international du film black de Montréal, dans un communiqué publié jeudi.

«Le développement d'une relève forte, engagée et diversifiée est un des éléments clés qui permettra d'enrichir nos écrans et de favoriser un meilleur partage culturel», a quant à lui laissé savoir Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

L'an dernier, la toute première bourse Diversité à l'écran Québecor avait été attribuée à Anaëlle Béglet, qui avait jeté son dévolu sur le profil producteur, toujours à l'INIS.