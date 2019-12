Alex Tagliani ouvre un centre d’amusement technologique

Le coureur automobile Alex Tagliani et ses partenaires d'affaires ouvrent une succursale de la bannière Tag e-karting et amusement, à Sherbrooke.

Les installations, situées au Carrefour de l'Estrie, combinent les jeux vidéo, les jeux d'arcade et les nouvelles technologies.

Le site propose à sa clientèle trois installations d'immersions interactives dont le cinéma 4D, le jeu de réalité virtuelle VR Maze et le jeu Typhon, pour les plus jeunes et parents.

«Je rêve depuis plus de 20 ans du jour où je pourrais créer un centre hautement technologique où puissance et sensation offriraient une expérience client sans pareil et où les gens pourraient y faire le plein d'adrénaline», explique le pilote.

Bientôt à Montréal

Les installations de Sherbrooke représentent la première étape avant le grand déploiement d'un site Tag e-karting et amusement, situé à Montréal. Le centre de 65 000 pieds carrés doit ouvrir ses portes à l'automne 2020. Les futurs clients pourront également faire du karting.