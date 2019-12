Charte des passagers aériens: des indemnités pour les retards et annulations

Les passagers aériens pourront réclamer des indemnités pour des retards et des annulations à compter de dimanche, moment où toutes les dispositions de la nouvelle charte des voyageurs entreront en vigueur.

«Les passagers aériens pourront désormais exercer leurs pleins droits lorsque les choses ne se dérouleront pas comme prévu», a déclaré le ministre des Transports Marc Garneau vendredi.

Dans un point de presse à l’Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa, il a marqué le coup de l’entrée en vigueur de la phase 2 de la charte canadienne des droits des passagers aériens.

Désormais, les voyageurs pourront bénéficier d’indemnités allant de 400 $ à 1000 $ en cas de retard sur leur itinéraire de plus de trois heures ou d’annulation. Les transporteurs ont aussi l'obligation de sortir leurs passagers du pétrin, quitte à leur réserver des sièges auprès d'un compétiteur afin qu'ils arrivent à destination.

«Ces règles s’appliqueront aux compagnies aériennes offrant des vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada», a précisé M. Garneau.

Les compagnies aériennes devront aussi assurer le confort des voyageurs qu'ils font attendre, en leur fournissant de la nourriture et des nuitées.

De plus, il sera désormais possible de sélectionner, sans frais, des sièges pour être assis près de ses enfants. Rappelons que jusqu’à présent, les parents devaient parfois payer des frais de réservation de sièges pouvant aller jusqu'à 100 $ par personne.

De premières dispositions de la charte sont déjà appliquées depuis juillet 2019. Celles-ci prévoient des obligations en matière de communications efficaces, de refus d'embarquement, de retards sur le tarmac, de perte ou de bris de bagages.

La réglementation finale a par ailleurs été légèrement modifiée pour prévoir la publication de données sur le rendement des voyages aériens.

«Grâce à cette transparence accrue et à la disponibilité de plus de renseignements, les voyageurs pourront faire des choix et prendre des décisions plus éclairées», a conclu le ministre Garneau.