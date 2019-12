Les offres déposées jeudi par le gouvernement aux syndicats de la fonction publique ont été jugées «insultantes» par ces derniers, mais le sont-elles vraiment?

La réponse est non, dit Mario Dumont. Au contraire, ce sont des offres qui ont «du bon sens», selon l’animateur.

Les paramètres salariaux proposés sont des hausses de 7 % en cinq ans, soit de 1,75 % de 2020 à 2022, de 1,5 % en 2022-23, puis de 1 % les années suivantes. Si l’on ajoute des montants forfaitaires de 1000 $ accordés aux employés qui ont atteint le maximum de leur échelle salariale (2 % d’augmentation), on en arrive à une hausse de 9 % sur cinq ans.

Québec prévoit plutôt une inflation annuelle de 2 % dans les prochaines années, donc de 10 % sur cinq ans.

«On a des hausses salariales en bas de l’inflation, mais attendez un peu. L’inflation, c’est un 2 % calculé si l’économie va bien. C’est peut-être 10 %, rappelle Mario Dumont. Le 9 %, c’est coulé dans le béton. Le gouvernement s’engage, même s’il y a une récession terrible en 2021 et un ralentissement économique de deux ans, le gouvernement signe.»

«Je ne pense pas qu’on puisse dire que ces offres sont insultantes, tranche l’animateur. Le 9 %, c’est le dépôt initial du gouvernement et on ne négociera pas à la baisse.»

Les organisations syndicales ont rêvé, devant les surplus du gouvernement, qu’elles allaient pouvoir passer à la caisse. Or ce n’est ni ce que le gouvernement avait promis ni ce qu’il a déposé comme offre.

«On va négocier et, pour des cas particuliers comme les préposés aux bénéficiaires et les enseignants à qui on avait fait des promesses, on a des forums pour regarder ce qu’on peut faire de spécial pour eux.»

Voyez les explications complètes de Mario Dumont dans la vidéo ci-dessus.