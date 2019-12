La CSN veut un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) ajoute sa voix à la coalition de politiciens et de gens d’affaires de la Côte-Nord qui demandent au gouvernement Legault de relancer les études de faisabilité d’un nouveau pont sur le Saguenay, entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.

Les délégués de la centrale syndicale qui représente 300 000 travailleurs l’ont mandatée d’agir en ce sens lors de leur dernier conseil confédéral tenu à Drummondville, dans le Centre-du-Québec, cette semaine.

En plus de lancer l’étude de faisabilité d’un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, la CSN demande au gouvernement de compléter l’achèvement de la route 138 entre Kegaska et Blanc-Sablon.

«Il y avait un engagement très clair du premier ministre de faire cette étude nécessaire et de respecter les conclusions de l'étude. Alors, dans ce sens-là, la CSN va être derrière la coalition, du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on rendra justice aux résidents, résidentes, aux différentes municipalités, villages de la Côte-Nord», a indiqué le président de la CSN, Jacques Létourneau, en point de presse à l’Assemblée nationale, vendredi.

«C'est un peu Noël avant l'heure», s’est réjoui, à ses côtés, le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, à propos de cet appui de taille.

«M. Legault, nous savons votre volonté et votre prétention pour un troisième lien du côté de Québec. Nous, ce qu'on dit, c'est que la Côte-Nord mérite un premier lien», a-t-il lancé à l’endroit du premier ministre.

Fin octobre, Martin Ouellet avait cosigné une lettre avec plusieurs élus et gens d’affaires de la Côte-Nord demandant au gouvernement Legault de lancer les appels d’offres pour mettre à jour les études de faisabilité d’un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, à l’embouchure de la rivière Saguenay.

Les signataires de cette lettre se faisaient peu d’illusions sur les travaux menés par le bureau de projet sur la construction d’un pont sur le Saguenay mis en place sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard et où rien n’avance selon eux.

«Nous avions convenu, la région, avec l'ancien gouvernement, de lancer ces études-là pour qu'enfin le débat de chiffres se fasse et qu'enfin nous puissions voir la justesse de nos propositions être analysée sous l'angle, je vous dirais, de la nécessité, et non pas juste de l'angle politique», a réitéré Martin Ouellet.