La facture arrive pour le nouveau réseau d’égout et d’aqueduc à Shawinigan

Le nouveau réseau d'égout et d'aqueduc du secteur Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan, n'est pas encore en fonction, mais cela n'empêche pas que les citoyens concernés doivent tout de même commencer à le payer.

Le compte de taxes majoré arrivera en janvier. La facture est de 1175 $ par propriété, payable chaque année pendant 20 ans.

La Ville explique ne pas avoir le choix d'agir ainsi parce qu'il faut commencer à rembourser les emprunts contractés.

Le réseau aurait dû être mis en fonction à la fin de l'été dernier. Le maire Michel Angers ne veut pas préciser à quel moment il le sera finalement, mais laisse entendre que ça pourrait être d'ici la fin de l'année.

«Le compte de taxes est en vigueur à partir du 1er janvier. On pense qu'à partir du 1er janvier ça risque de fonctionner, mais je ne donne pas de date. Je fais bien attention à ça», s'est limité à dire le maire, en affichant toutefois une mine rieuse.

Ce mégachantier a connu d'importants dépassements de coûts et d'échéanciers. Le budget est passé de 40 à un peu plus de 51 millions $. Ça signifiera pour les 1000 propriétaires concernés une facture de 30 % plus élevé que prévu.

«C'est trop», a réagi Pierre Mercier, qui habite autour du lac. «Je vais tomber à plus de 7000 $ de taxe par année. C'est bien trop.»

Il n'est pas seul à être mécontent.

«Ça va monter encore. Il va encore y avoir quelque chose. Il (le maire) va nous trouver quelque chose. Il va remonter les maisons», tonne Daniel Gauthier.

Amener les services d'égout et d'aqueduc à Lac-à-la-Tortue était réclamé depuis 45 ans par les citoyens du secteur.

Un journaliste a demandé au maire si en connaissant toutes les difficultés qui allaient surgir en cours de chantier il y irait tout de même de l'avant. Michel Angers a refusé de répondre.