Le climat sera la «priorité» du gouvernement britannique en 2020

La lutte contre le changement climatique sera la «priorité» du Royaume-Uni en 2020, a déclaré vendredi à l'AFP la cheffe de la délégation britannique à la COP25 après le triomphe de Boris Johnson.

«Le Premier ministre a parlé de notre engagement légal à la neutralité carbone sur les marches de Downing Street la nuit dernière», a indiqué depuis Madrid Claire O'Neill, qui présidera 26e Conférence de l'ONU sur le climat (COP26) en novembre 2020 à Glasgow.

«Je suis sous son autorité et ce sera notre priorité mondiale numéro un l'an prochain», a-t-elle ajouté.

Les quelque 200 signataires de l'Accord de Paris sont réunis depuis deux semaines dans la capitale espagnole, pressés de toutes parts de faire plus vite et plus fort dans la lutte contre le changement climatique qui intensifie déjà les catastrophes à travers le monde. Mais cette COP25 ne sera pas à la hauteur de l'urgence réclamée.

Toutes les attentes reposent désormais sur la COP26, qui est selon l'Accord de Paris, celle où les États doivent présenter leurs nouveaux engagements de réduction de gaz à effet de serre.

«Je suis confiante à 100% que non seulement nous aurons une bonne COP. Nous devons obtenir le meilleur résultat pour le monde et je suis confiante à 100% qu'avec le leadership de Boris Johnson, c'est ce que nous ferons», a insisté Mme O'Neill.

Plébiscité par les électeurs britanniques, le Premier ministre conservateur Boris Johnson s'est engagé vendredi à tourner pour de bon le dos à l'Union européenne fin janvier.

Le dirigeant a été reçu au palais de Buckingham où la reine Elizabeth II devait le charger officiellement de former un nouveau gouvernement, quelques heures après avoir remporté une majorité d'une ampleur sans précédent pour les tories aux législatives depuis Margaret Thatcher en 1987.

Mais dans l'immédiat, le Brexit ne changera rien en raison de la période de transition prévue jusqu'à fin 2020. Certains observateurs s'inquiètent que les autorités britanniques ne puissent pas dédier toute l'attention nécessaire à la préparation de la cruciale COP26.