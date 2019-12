Le SRB Pie-IX sera prolongé jusqu’à la rue Notre-Dame

Québec a annoncé vendredi le prolongement du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX jusqu’à la rue Notre-Dame, qui, elle, sera éventuellement dotée d’un lien de transport structurant circulant de Pointe-aux-Trembles jusqu’au centre-ville de la métropole.

Ainsi, le SRB Pie-IX, actuellement en construction et qui devait initialement s’arrêter à la station de métro Pie-IX, à la hauteur de l’avenue Pierre-De Coubertin, se poursuivra jusqu’à la rue Notre-Dame.

Ceci va permettre une intermodalité avec le futur train léger que souhaitent construire le gouvernement Legault et l’administration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et pour lequel CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, étudie en ce moment divers scénarios.

Les autobus du SRB Pie-IX vont circuler en site propre, au centre du boulevard Pie-IX, entre le boulevard Saint-Martin, à Laval, et la rue Notre-Dame.

Le tronçon supplémentaire, dont la construction se mettra en branle en 2022 en vue d’une livraison l’année suivante, s’étendra sur 1,7 km et comptera trois nouvelles stations s’ajoutant aux 17 déjà prévues.

L’axe de la rue Notre-Dame doit en même temps être complètement revampé, un projet qui a été annoncé à maintes reprises depuis la fin des années 1970 par les gouvernements péquistes et libéraux, sans jamais se concrétiser.

L’annonce du prolongement du SRB Pie-IX a été faite par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et la mairesse Plante, à l’occasion du premier anniversaire de la signature de la Déclaration commune pour revitaliser l’Est de Montréal. Elles étaient réunies pour l’occasion par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, lors d’un dîner-conférence.

«Je suis heureuse de marquer un important anniversaire, celui de l’Est de Montréal [...] Quand je regarde le chemin parcouru au cours des 12 derniers mois, nous pouvons être fiers. Les bases de ce grand chantier sont jetées et je peux vous assurer qu’elles sont solides et qu’elles nous mèneront vers des résultats concrets. Plus que jamais, nous sommes en action», a dit la ministre Rouleau.

«Un an après la signature de la déclaration pour revitaliser l’Est de la métropole, les choses ont évolué pour le mieux. Aujourd’hui, à l’ère de la transition écologique, de la mobilité durable et de la lutte contre les changements climatiques, l’occasion est unique de repenser l’identité de ce secteur en se tournant vers l’avenir», a indiqué pour sa part la mairesse Plante.

D'autres investissements pour l'Est

En plus du SRB Pie-IX qui est actuellement en construction, Québec a confirmé le financement pour l’ajout de cinq nouvelles stations de métro sur la ligne bleue, entre le quartier Saint-Michel et l’arrondissement d’Anjou. Les travaux doivent normalement se mettre en branle en 2021.

Rappelons aussi qu’un projet-pilote de navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Montréal a attiré 60 000 passagers l’été dernier et que Québec a alloué à Montréal une aide financière de 5 millions $ pour développer la plage de l’Est.

Décontamination

En plus de ces investissements, le gouvernement Legault, comme il l’avait promis en campagne électorale en 2018, a allongé 100 millions $ pour décontaminer des terrains dans l’Est de Montréal.

«L’élan créé par la Déclaration commune nous enthousiasme et nous avons hâte de contribuer à la poursuite des actions déjà entamées, notamment en lien avec la mobilité, la décontamination et revalorisation des terrains et le déploiement d’une économie innovante et durable», a indiqué Christine Fréchette, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.