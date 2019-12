Mobilisation pour sauver une murale

La murale de la rue Hart attire les curieux depuis le début de la semaine au centre-ville de Trois-Rivières. La démolition d’un bâtiment de trois étages a révélé une affiche publicitaire datant du début du XXe siècle.

Le magasin de fourrure d’Ovide Rocheleau s’est installé sur la rue Hart en 1908. Le commerce a eu pignon sur rue au centre-ville pendant plusieurs décennies.

Vendredi, l'arrière-petite-fille d'Ovide Rocheleau est venue admirer ce pan de l'histoire familiale.

«J'ai su ça cette semaine. Je suis très touchée de voir la murale et qu'on rende hommage à toute ma famille. J'espère que ça va se poursuivre et que les gens vont prendre conscience de l'importance de notre patrimoine. Mon grand-père a pris le commerce dans les années 30, 40 et 50. Ma mère a travaillé là aussi!», a confié Nicole Charette.

Des centaines de citoyens sont tombés sous le charme de ce vestige. Pas moins de 2300 personnes ont signé la pétition qui circule pour préserver la fresque. Par ailleurs, un groupe d'investisseurs a l'intention de la mettre en valeur et fait présentement des vérifications.

Le terrain sera vendu au cours des prochains jours à des gens d’affaires du centre-ville. La transaction sera officialisée chez le notaire au mois de janvier.

La Ville fait également des démarches pour vérifier la valeur patrimoniale de la murale et accompagne les deux parties dans la transaction. La fresque deviendra-t-elle un joyau du centre-ville ? Les nouveaux acheteurs ont comme idée de départ de construire un bâtiment de plusieurs étages sur la moitié du terrain pour permettre aux passants d'admirer la murale.