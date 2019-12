Notre-Dame reconstruite... en pain d’épice

Les fidèles d’une église du Missouri ont voulu honorer à leur façon la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie cette année. Ils ont bâti une réplique du bâtiment haute de sept pieds en pain d’épice.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Pas moins de 450 livres d’ingrédients ont été nécessaires. Les gargouilles sont faites en chocolat, les balustrades en bretzels et les vitraux... en jujubes.

Lisa Stiffler, co-créatrice de cette œuvre unique exposée dans le village de Westin, n’en était pas à son premier du genre. Il y a trois ans, le prêtre de cette communauté lui avait demandé de construire une réplique de leur église. Puis, l’an dernier, la commande était de bâtir la cité du Vatican.

Mme Stiffler et son équipe ont basé leur modèle sur un casse-tête en trois dimensions et ont voulu le faire sept fois plus gros. Au final, la maquette mesure sept pieds de hauteur, huit pieds de long et quatre de large. Et aucun détail n’a été négligé.

De plus, des centaines de lumières illuminent l’œuvre culinaire.