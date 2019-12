Pluie, verglas et neige pour la fin de semaine

Un système dépressionnaire va toucher la province cette fin de semaine et apporter de la pluie sur certains secteurs, de la pluie verglaçante ou encore de la neige sur d’autres.

Une hausse du mercure est prévue pour la journée de vendredi. Les températures resteront fraîches pour la portion est, notamment à Sept-Îles, Gaspé et Rimouski.

À Montréal, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec des vents du sud-est de 20 km/h. Le mercure affichera un maximum de 1 °C avec un refroidissement éolien de – 9 °C le matin.

À Québec, la journée sera nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses de neige le matin et tôt en après-midi avec des vents qui souffleront jusqu’à 15 km/h. Il fera maximum – 3 °C avec un refroidissement éolien de – 16 °C le matin et – 7 °C en après-midi.

Le système dépressionnaire qui va affecter l’ensemble de la province va faire son entrée sur le Québec dans la nuit de vendredi à samedi.

Ainsi, la journée de samedi sera marquée par des précipitations de pluie, pluie verglaçante et de neige, selon les secteurs, tandis que les températures seront plus encore plus douces que la veille.

Un avertissement de pluie verglaçante a été émis pour les régions de Lanaudière, Lachute et Saint-Jérôme où une accumulation de 2 à 4 millimètres de verglas est prévue dans la nuit de vendredi à samedi.

Environnement Canada a également émis un bulletin météorologique spécial pour certains secteurs comme Chibougamau et le Lac-Saint-Jean où de la neige abondante est prévue, on attend entre 15 et 30 centimètres de neige de samedi à dimanche.

À Montréal, la pluie ou la pluie verglaçante débutera tard vendredi soir. La pluie devrait ensuite tomber tout au long de la journée de samedi, jusqu’en soirée, et le mercure affichera un maximum de 7 °C.

À Québec, la neige commencera à tomber dans la nuit de vendredi à samedi, avec une accumulation de 2 à 4 cm prévue. De la neige ou de la pluie est ensuite prévue pour la journée de samedi, et il fera maximum 4 °C.

Dimanche la journée s’annonce plus fraîche, mais toujours marquée par des précipitations pour la plupart des secteurs. À Montréal, la journée sera nuageuse et il fera un maximum de – 2 °C. À Québec, ce sera de la pluie intermittente ou de la neige et il fera 1 °C.

Les températures deviendront plus saisonnières à compter de lundi et le soleil pourrait être de la partie avant le retour de possibles averses de neige dès mardi sur certains secteurs.