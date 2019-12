Record de lumières dans le Grand sapin de Sainte-Justine

La générosité des Québécois a permis à la 12e édition du Grand sapin de Sainte-Justine de fracasser des records. L'arbre peut maintenant briller grâce à plus de 176 000 lumières d'espoir, peut-on constater sur le site de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Ce total est de loin supérieur à l'objectif de 125 000 lumières qui avait été fixé pour 2019. À elle seule, l'initiative d'un jour Mardi je donne a permis d'en allumer plus de 50 000, un succès sans précédent.

De plus, les dons en argent destinés à la cause de Sainte-Justine, qui vient en aide à de nombreux enfants malades et leurs familles, ont atteint plus de 855 000 $, un autre record.

Il est possible d'offrir des lumières du Grand sapin jusqu'au 31 décembre en se rendant à l'adresse grandsapin.org. L'arbre brillera jusqu'en janvier.

La grande illumination a eu lieu le 2 décembre, notamment en compagnie de plusieurs vedettes de la station de radio Rythme 105,7, qu'on pense à Patrice Bélanger, Mitsou, Sébastien Benoit ou Marie-Ève Janvier.