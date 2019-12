«Animania»: Pascal Morrissette, nouvel ami des animaux

Une sympathique compétition visant à sélectionner l’animal de compagnie le plus mignon et attachant de la province: voilà un concept qui devrait en attendrir plusieurs! Pascal Morrissette nous parle d’«Animania», nouvelle émission qui marque son entrée comme animateur à TVA et son coup de foudre pour nos amis les bêtes.

Au bout du fil, la voix de Pascal Morrissette est euphorique.

«Je vis un rêve!» lance ce dernier après qu’on lui eut demandé comment il va.

«Sans blague, je vous le dis: préparez-vous à de la bonne télévision. De beaux moments, drôles, touchants... On ne reçoit que des commentaires positifs du public en studio, des artistes invités et des maîtres qui accompagnent leurs animaux.»

Tournoi

«Animania», sorte d’amusant tournoi sans prétention, enregistré devant public au studio G de TVA, devrait susciter son lot d’exclamations enthousiastes dans les chaumières. Chaque semaine, on fera la connaissance de six petites bêtes exceptionnelles en raison de leur histoire, de leurs talents ou de leur beauté.

On opposera les animaux deux par deux; trois vainqueurs seront ainsi déterminés par vote et, à la fin de l’heure, l’animal qui volera la vedette du trio d’honneur raflera la victoire. Le onzième épisode de la saison rassemblera les 10 animaux choisis dans les rendez-vous précédents et, à la fin, l’un d’eux sera couronné animal de compagnie favori du Québec. En guise de point final, une émission spéciale répertoriant segments inédits, incursion dans les coulisses et «bloopers» conclura l’aventure.

Les petits héros à poils et à plumes d’«Animania» (pour la plupart des animaux domestiques, mais il y aura aussi des surprises, laisse planer Pascal Morrissette), pourront compter sur le gentil parrainage de personnalités connues qui les accompagneront dans leur parcours. Jean-François Breau, Marianne St-Gelais, Kevin Raphael, France Castel, Alexandre Goyette, Élise Guilbault, Jean-Philippe Dion, Sabrina Cournoyer, Marie-Soleil Dion, Jean-Michel Anctil, Jean-Marc Généreux et Mélanie Maynard sont notamment du lot.

Pascal Morrissette insiste sur le fait que le concours d’«Animania» est d’abord un prétexte pour mettre les animaux en valeur, et que tous les protagonistes à quatre pattes auront leur instant de gloire.

«Personne ne repart la tête basse», jure-t-il.

«Je suis quelqu’un qui aime tout, dans la vie. Je suis émerveillé de pas grand-chose. Je n’ai jamais eu d’animal, je ne connais pas grand-chose à cet univers. Mais là, je pense que je suis dans le trouble, parce que je me découvre un lien facile, que je ne me connaissais pas, avec les animaux. C’est sûr que je vais vouloir un chien! Je suis aussi excité que le public, dans ce projet-là», continue Pascal Morrissette.

Marque de confiance

Pascal Morrissette ne cache pas avoir l’impression de franchir une étape dans sa carrière en se voyant confier pour la première fois, dit-il, «un plateau grand public avec un grand auditoire», sur une chaîne à vaste rayonnement comme TVA.

Déjà adulé du public jeunesse grâce à des projets comme «Cochon dingue» et le spectacle «Juste pour ados» (qu’il a lui-même conçu et animé ces quatre dernières années au festival Juste pour rire), Morrissette et sa compagne Julie Ringuette ont également entraîné les téléspectateurs d’Évasion à travers le pays, l’automne dernier, en prenant les commandes d’«À nous 2 Canada». Mais «Animania» risque de faire connaitre son visage encore davantage.

«On travaille très fort en télévision jeunesse. Parfois même plus fort qu’en télé généraliste, et jamais je ne parlerai contre ce créneau, qui demeure celui qui m’allume encore le plus aujourd’hui. "Cochon dingue" est l’une des plus belles choses qui me soient arrivées. Mais en arrivant sur "Animania", pour moi, c’est une Cadillac. Il y a un peu plus de budget, les équipes sont plus grosses. Je peux me concentrer à seulement animer.»

«C’est une énorme marque de confiance pour moi. Honnêtement, je me sens prêt. Je ne sais pas si la direction de TVA est nerveuse, mais si c’est le cas, personne ne me le fait sentir. Au contraire, on me fait sentir que c’est le bon moment pour moi, et je trouve ça à la fois touchant et motivant», souligne Pascal.

«Animania», le mercredi, à 20 h, dès le 8 janvier, à TVA.