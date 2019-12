Les meilleures façons d'aider un itinérant

Au centre-ville de Montréal, il n’est pas rare de croiser des personnes en situation d’itinérance et à l’aube d’un hiver qui s’annonce long et froid, il est plus fréquent d’apercevoir des abris de fortune.

Un certain malaise peut se ressentir en présence des personnes domicile fixe, mais quels sont les bons gestes à poser?

Émilie Fortier, directrice des services du Campus St-Laurent de la Mission Old Brewery, dit qu’il faut d’abord «voir l’humain devant soi».

«Avoir de la bienveillance c’est bien avec un itinérant, un jeune en difficulté, peu importe» ajoute-t-elle.

Selon Mme Fortier, il importe d’être respectueux, bienveillant et souriant, puisqu’un «sourire peut faire toute la différence.»

Créer le contact

Certaines personnes en situation d’itinérance vivent de l’isolement, particulièrement en vivant à l'extérieur. À l’approche de l’hiver, ce mode de vie peut avoir un impact important sur le moral.

«Le simple fait de reconnaitre la personne. La personne qu’on voit à tous les matins nous voit aussi! La saluer le matin peut sembler être un geste banal mais qui donne du sens à sa présence» explique Émilie Fortier.

Donner de la monnaie ou non?

«Si on donne, on ne peut pas s’attendre à un contrôle. On ne peut pas donner de l’argent en échange d’un ‘’bon comportement’’.» explique l'intervenante.

Dans la mesure où la personne a obtenu l’argent de façon volontaire, «elle n’est pas en train de se priver de manger, ni de voler», ajoute Mme Fortier.

Autrement dit, même si cette petite monnaie n’est pas utilisée à des bonnes fins à nos yeux, l’impact dans la vie de l’itinérant sera somme toute positif.

Pour la nourriture, il importe de cibler le bon moment et le bon endroit, puisque le don de nourriture peut créer des problèmes de salubrité à certains endroits.

«Ça vaut la peine de demander à la personne que l’on croise à tous les matins s’il y a quelque chose qui lui ferait plaisir» indique Émilie Fortier.

Manteaux, bottes et mitaines

Pas de surprise ici, les organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation d’itinérance sont toujours preneurs de bons vêtements chauds à l’approche de l’hiver.

Les autres items dont ont largement besoin les organismes comprennent des capsules de détergent à lessive, des billets de transport ou des produits d’hygiène.

L’entrevue complète avec Émilie Fortier se trouve en haut de page.