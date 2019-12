Une autrice à succès retrouvée morte et enterrée en République dominicaine

9Le corps d’une écrivaine à succès d’origine britannique a été retrouvé dans un trou peu profond près de sa maison en République dominicaine, son pays d’adoption.

Une unité canine a permis de retracer les restes de Lindsay de Feliz enterrés à Moncion, sur la côte nord de l’île des Caraïbes, selon le journal The Independant. Les autorités locales ont indiqué que son corps, enveloppé dans des sacs de nourriture pour chien et un drap, portait des marques de strangulation.

C’est Danilo Feliz, son mari, qui a signalé sa disparition deux jours plus tôt. Il a été arrêté en relation à sa mort, avance le journal local Hoy Digital. Son fils de 29 ans ainsi qu’un autre suspect sont également en détention.

Mme de Feliz est née au Royaume-Uni mais vivait en République dominicaine depuis plusieurs années. Elle est l’autrice de deux livres portant sur le parcours qui l’a menée à s’y établir.

Le premier, «What about your saucepans?» («Et tes poêles?»), raconte la façon dont elle a abandonné son mariage et son style de vie luxueux pour déménager en République dominicaine et y travailler comme professeur de plongée sous-marine.

La République dominicaine a connu une série de meurtres en 2019, dont au moins 9 touristes et plusieurs locaux.