Un gâteau aux fruits a près de 150 ans

Si le goût sucré des gâteaux aux fruits est apprécié par de nombreuses personnes pendant le temps des Fêtes, peu de gens risquent toutefois d’être ragoûtés par cet héritage singulier: une famille du Michigan conserve le même gâteau depuis 141 ans.

Le dessert en question a été cuisiné par Fidelia Ford en 1878. La matriarche avait l’habitude de préparer un gâteau aux fruits et de le conserver pendant un an avant qu’il soit mangé.

Sauf que la dame est décédée avant de pouvoir profiter de son dernier gâteau. Depuis, il est précieusement conservé dans un plat de verre de génération en génération par ses descendants, une manière de lui rendre hommage, peut-on lire dans «The Detroit News»

L’objet de collection est aujourd’hui dur comme de la brique et sa surface est toute boursouflée. L’odeur du rhum et des épices est disparue depuis longtemps.

Aussi dégoûtant que cela puisse l’être, des pointes ont été dégustées à deux reprises durant le dernier siècle et demie. En 1964, le petit-fils de Mme Ford a tenté d’en manger une petite partie pour épater la galerie.

Vraisemblablement, cette expérience ne l’a pas tué. L’octogénaire est décédé deux ans après avoir croqué dans le trésor familial, qui était encore plus vieux que lui.

Puis en 2003, l’animateur Jay Leno a lui aussi fait la blague. Il a ensuite dit en plaisantant que le dessert avait encore besoin de vieillir.

À noter que le gâteau des Ford n’est pas le plus vieux du monde. Le plus âgé a 4176 ans et a été retrouvé dans une tombe égyptienne, a recensé le livre Guinness des records.