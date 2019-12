AEUMC: Mexico opposé à la présence de fonctionnaires américains

Le Mexique est opposé à la présence de fonctionnaires des États-Unis chargés de contrôler les normes de travail mexicaines, dans le cadre de l'accord de libre-échange américain ACEUM.

«La limite que pose le Mexique est de n'accepter aucune personne, aucun fonctionnaire d'un autre pays qui a l'intention d'effectuer un travail qui outrepasse ce qui a été décidé» dans le cadre de l'accord, a déclaré lundi le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard lors d'une conférence de presse à Mexico.

M. Ebrard a insisté sur le fait que ce refus mexicain ne changeait rien au traité dont les derniers amendements ont été signés à Mexico le 10 décembre, après un an de négociations, par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

«Le traité est intact (...) En fin de compte, je vais devoir m'asseoir avec (le secrétaire d'État américain Mike) Pompeo et dire les choses, comment nous l'avons fait, et ce sera résolu. Cela ne remet pas en cause le traité», a assuré M. Ebrard.

«Cette disposition n'a pas été discutée avec le Mexique», avait déjà relevé dimanche le sous-secrétaire mexicain chargé de l'Amérique du Nord, Jesus Seade.

Ce dernier avait indiqué avoir adressé un courrier en ce sens au représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

Le sous-secrétaire avait souligné que les fonctionnaires américains «ne peuvent en aucun cas avoir des pouvoirs d'inspection, conformément à la loi mexicaine».

Le sénat mexicain a ratifié en fin de semaine dernière les modifications apportées au traité.

La ratification par les États-Unis et le Canada n'est pas attendue avant l'an prochain.

La version finale de l'accord modernise le traité de l'ALENA, signé par l'ex-président américain Bill Clinton il y a 25 ans.

L'ALENA avait créé une vaste zone de commerce regroupant quelque 500 millions d'habitants.

Le nouvel accord, ou ACEUM, avait déjà été signé dans sa version initiale par les trois pays fin novembre 2018.

Mais il avait ensuite subi de nouvelles modifications, à la demande notamment des démocrates aux États-Unis, avant d'être définitivement signé mardi dernier à Mexico.