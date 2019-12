Conditions de remise en liberté resserrées pour un policier de Lévis

Un policier de Lévis accusé, en août, de harcèlement et de tentative d’introduction par effraction a vu ses conditions de remises en liberté se resserrer après avoir commis un bris d’engagement.

• À lire aussi: Un policier d'expérience de Lévis accusé

C’est le 10 décembre dernier que Hugues Gagnon, 41 ans, a brisé l’engagement qu’il avait pris envers la Cour.

Lors de son arrestation initiale, l’homme s’était notamment engagé, via une promesse, à ne pas communiquer avec son ancienne conjointe ni avec le nouvel amoureux de cette dernière. Or, visiblement, il a enfreint cet engagement puisqu’il a été ramené, détenu, devant le juge Bernard Lemieux.

«Vous aviez comme conditions de ne pas contacter la victime. Vous avez été remis en liberté et il y a eu bris de condition. Là, aujourd’hui, on vous remet encore en liberté. On ne vous donnera pas cette chance quinze fois», a souligné le président du Tribunal au prévenu, penaud.

Cette fois, le policier, suspendu avec solde depuis l’été, a dû s’engager, sans dépôt, pour un montant de 1000$.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Franceline Lamoureux Auclair a réitéré au prévenu la condition de ne pas communiquer avec ses victimes et il devra prendre rendez-vous avec un médecin ou un psychiatre et prendre la médication prescrite.

Il reviendra devant le Tribunal à la mi-janvier.

Rappelons que le patrouilleur est accusé d’avoir harcelé son ancienne conjointe, qui est aussi la mère de ses enfants, entre le 1er octobre 2018 et le 10 avril 2019, à Lévis.

On lui reproche aussi d’avoir tenté de pénétrer dans une maison d’habitation, toujours à Lévis, le 3 avril dernier.

Six jours plus tard, le policier aurait tenté « d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice ». On l’accuse aussi d’avoir brisé un engagement en communiquant avec son ex-conjointe, entre le 1er et le 13 décembre 2018, alors que cela lui était interdit.