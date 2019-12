La participation du Mouvement Desjardins au financement des coopératives des quotidiens de Groupe Capitales Médias est loin d’être assuré.

Desjardins a, en effet, imposé plusieurs conditions afin de garantir sa participation au projet.

«On sent qu’ils disent "on pourrait peut-être faire partie de l’aventure, mais on le fait à contrecœur"», croit Richard Martineau.

Le chroniqueur est revenu sur les différentes déclarations du ministre de l’Économie dans le dossier, Pierre Fitzgibbon.

«Je pense que ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd (...) Desjardins se fait un peu tordre le bras et dit "on va voir, on pourrait embarquer là-dedans".»

Voyez le reste de son intervention dans la vidéo ci-dessus.