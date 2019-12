Fin des rumeurs, Taylor Hall échangé

Les Devils du New Jersey ont finalement échangé l’attaquant Taylor Hall aux Coyotes de l’Arizona, lundi, après plusieurs jours intenses de spéculation.

Les Devils mettent la main sur un choix de première ronde en 2020, un choix conditionnel de troisième ronde, ainsi que les espoirs Kevin Bahl, Nate Schnarr et Nick Merkley. La formation du New Jersey retient également 50% du salaire du patineur vedette.

Le choix conditionnel de troisième ronde en devient un de premier tour si les «Yotes » font signer un nouveau contrat à Hall et qu’ils remportent une ronde ou plus en séries éliminatoires. Le choix de troisième tour en devient un de deuxième ronde si l’un de ces critères est rempli. Pour sa part, la sélection de première ronde est protégée si les Coyotes obtiennent l’un des trois premiers choix du prochain repêchage.

Le nom de Hall circulait dans les rumeurs depuis de nombreuses semaines. L’Albertain avait été retiré de la formation d’Alain Nasreddine lors des deux derniers matchs des «Diables» par «mesure préventive».

En 30 rencontres cette année, l’athlète de 28 ans a récolté 25 points. Il écoule la dernière année d’un contrat qui lui rapporte 6 millions $ en moyenne annuellement et deviendra joueur autonome sans compensation par la suite.

Il avait été le premier choix au total du repêchage de 2010 de la Ligue nationale de hockey. Les Oilers d’Edmonton avaient alors appelé son nom. Sa formation originale l’a échangé aux Devils en juin 2016 contre Adam Larsson.

Hall a connu sa meilleure saison en 2017-2018, alors qu’il avait récolté 93 points en 76 matchs, un record personnel. Il avait remporté le trophée Hart cette année-là, remis au joueur le plus utile à son équipe.

Blake Speers prend la route de l’Arizona avec Hall. L’attaquant a récolté un point en 10 rencontres avec le club-école des Devils cette année.

Bahl est un arrière de 19 ans qui évolue avec les 67’s d’Ottawa dans la Ligue junior de l’Ontario. Cette saison, il a amassé cinq buts et 15 mentions d’aide pour 20 points. Il a été un choix de deuxième tour (55e au total) en 2018.

De leur côté, les attaquant Schnarr et Merkley jouaient dans la Ligue américaine de hockey avec Roadrunners de Tucson. Le premier a amassé neuf points, dont un but, en 22 parties, tandis que le second a touché la cible trois fois et fourni 13 aides pour 16 points en 26 matchs.

Schnarr est un choix de troisième ronde (75e au total) en 2017, alors que Merkley a été l’un des choix de première ronde des Coyotes (30e au total) en 2015.