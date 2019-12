République dominicaine: ce retraité accusé d’avoir posé des gestes à caractère sexuel

Un retraité de Lac-Beauport qui passait la moitié de ses années en République dominicaine, plus précisément à Sosua, à jouer les guides touristiques a été accusé d’avoir posé des gestes à caractère sexuel sur des enfants.

Des victimes, Jean-Roch Barbeau, 69 ans, en aurait fait cinq au total lors de deux périodes bien distinctes de sa vie.

Ses premières petites victimes auraient fait les frais de ses attouchements sexuels entre 1989 et 1994 et les gestes auraient été posés au Québec. De 2009 à 2017, c’est du côté de Sosua que le sexagénaire aurait fait ses victimes.

En faisant une simple recherche sur Internet, il est possible de comprendre que l’homme habiterait cette petite ville de la province de Puerto Plata cinq mois par année, qu’il y proposerait ses services comme guide touristique et qu’il possèderait son permis de taxi.

Remis en liberté

Sans antécédent judiciaire, Barbeau a pu reprendre sa liberté. Il s’est toutefois engagé à respecter certaines conditions demandées par le poursuivant, Me Michel Bérubé.

Pour reprendre sa liberté, l’accusé s’est engagé pour un montant de 1000 $ et il a accepté de ne pas entrer en contact avec des enfants via Internet en plus de s’abstenir de faire référence à ses présumées victimes sur les réseaux sociaux.

L’homme a également vu son passeport être saisi et il lui a été interdit d’en faire une nouvelle demande.

Il reviendra devant la Cour le 19 février prochain.