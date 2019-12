Le visage d’un tueur placardé sur des pancartes

Il était cardiologue et respecté, il avait deux jeunes enfants beaux comme des cœurs et une conjointe de laquelle il venait de se séparer. Le reste de son histoire a toutefois suscité l’horreur, l’incompréhension, la colère et un tollé de protestations. Retour sur l’affaire Guy Turcotte.

Lors de son premier procès, l’homme, qui a poignardé ses enfants Anne-Sophie et Olivier à de multiples reprises en février 2009, puis avait absorbé du lave-glace, avait été reconnu non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.

Ses avocats les frères Poupart avait fait valoir que leur client souffrait du trouble de l’adaptation avec humeur dépressive résultant de sa séparation avec la mère de ses enfants, Isabelle Gaston. Turcotte avait été interné à l’Institut Philippe-Pinel pour y obtenir des soins.

La Couronne avait porté la cause en appel. Durant les procédures judiciaires, Turcotte avait été remis en liberté. Les Québécois étaient sidérés. Des manifestations avaient même été organisées. Des slogans et le visage du tueur étaient placardés en gros sur des pancartes tenues par des citoyens qui réclamaient justice.

«Je ne l’oublierai jamais. Je n’ai jamais vu un tel tollé de protestations. Partout, on s’indignait contre cette remise en liberté. Il y avait des propos inquiétants sur les réseaux sociaux. J’ai toujours été contre cette décision-là. Je n’ai jamais vu tant de monde dans les rues avec des pancartes devant le palais de justice. Les gens étaient bouleversés», dit la juge à la retraite Nicole Gibeault.

Guy Turcotte a subi un second procès pour les sordides homicides de ses enfants. Cette fois, un jury l’a trouvé coupable de double meurtre au deuxième degré, le 6 décembre 2015. Le cardiologue déchu et ruiné par les procédures judiciaires croupit depuis dans un pénitencier. Il serait admissible à une liberté conditionnelle au début de 2030.