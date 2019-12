Les caléchiers font une demande d'injonction

Les propriétaires de calèches déposeront ce midi au palais de justice de Montréal une injonction pour contrer la fin de leur industrie prévue le 31 décembre prochain, a appris TVA Nouvelles.

L’administration Plante a pris la décision de mettre fin à cette industrie en raison de manquements touchant le bien-être des chevaux.

Or, en entrevue lundi dans le cadre de l'émission de Mario Dumont sur les ondes de LCN, Luc Desparois, président de l'Association des hommes et femmes à chevaux a confirmé que l'offensive était officiellement lancée et qu'un ultime affrontement en cour pour garantir la survie de leur industrie était à prévoir

«Nous nous opposons au règlement de la Ville de Montréal qui veut interdire les calèches. En bon québécois, je trouve que la mairesse de Montréal a du front tout le tour de la tête. Ça ne nous intéresse pas de vendre nos chevaux, encore moins à la Ville ou à madame Plante. Son offre est ridicule. Elle n'a aucune idée de l'argent, des milliers de dollars, qu'on a pu investir. C'est sans compter les heures de notre vie et de notre temps consacrés à cette industrie. Valérie Plante vient nous ridiculiser en nous offrant 1000$ par cheval. Je pense que pour la viande de notre animal, le boucher offre le même montant», a lancé M. Desparois.

La Ville de Montréal offre en effet une compensation financière de 1000$ aux propriétaires de chevaux de calèche pour éviter qu’ils soient envoyés à l’abattoir. On préfère que l'animal soit pris en charge par la SPCA qui va l'envoyer dans un refuge ou une famille adoptive.

Malgré la menace de contestation, la Ville de Montréal garde le cap.

«Notre administration a toujours été très claire à l'effet que le 31 décembre 2019 serait la dernière journée où des calèches circuleraient dans les rues de Montréal. Cette industrie n'a plus sa place à Montréal, et il en va également de la santé des animaux.»