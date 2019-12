Opération extrême pour mettre un terme à l’épilepsie

Mathis, 12 ans, est atteint du syndrome de Rasmussen, une maladie rare qui entraîne des crises d’épilepsie sévères. Ses premières crises sont apparues à l’âge de 5 ans.

«Il s'est couché un soir, il allait bien. Et le lendemain matin, il s'est réveillé et il avait un comportement étrange. On l'a amené ici et il a fait 20 crises en une heure» confie Isabelle Nadeau, la mère du jeune garçon.

«Il peut tomber par terre d'un seul coup. La bouche, les bras qui raidissent» renchérit le père de l’enfant, Éric Chapados.

Depuis, Mathis a développé une déficience intellectuelle et malgré les traitements suivis, aucun n’est venu à bout de ses crises.

Délicate intervention...non sans risques

Une importante opération qui pourrait transformer la vie du garçon de 12 ans sera pratiquée par le neurochirurgien Alexander Weil du CHU Sainte-Justine.

En montrant des radiographies du cerveau de Mathis à la caméra de TVA Nouvelles, le neurochirurgien explique que le petit patient a développé de l’atrophie.

Les parties droite et gauche de son cerveau ne sont pas identiques, mais devraient l’être; le problème résidant dans l’hémisphère gauche du cerveau.

Le garçon a ainsi développé des problèmes de langage et des problèmes de motricité du côté droit.

Il ne restait qu’une solution : faire en sorte que l’hémisphère gauche du cerveau à l’origine du mal cesse de fonctionner.

Suite à cette opération, Mathis utilisera désormais la moitié de son cerveau, ce qui devrait largement diminuer la fréquence des crises.

L'intervention chirurgicale devrait durer environ 10 heures et elle comporte certains risques, dont la perte du champ de vision à droite et la paralysie temporaire du côté droit.

«Au niveau de la motricité, puisque l'autre côté peut compenser, il va reprendre des forces avec la physiothérapie et la réhabilitation. Il va falloir réapprendre à marcher, réapprendre à utiliser son bras et sa jambe droite» explique Alexander Weil.

Ce dernier ajoute cependant que le garçon perdra probablement la fonction de sa main droite.

S’accrocher à l’espoir

Les parents du jeune Mathis ne perdent cependant pas espoir, puisqu’un petit garçon de 8 ans, Victor, a également eu recours à cette opération majeure l'an dernier et se porte très bien depuis. Victor pratique même les arts martiaux avec son chirurgien qui l'a opéré l'année dernière.

Les parents de Mathis s'accrochent à son histoire.

-Avec les informations d’Harold Gagné