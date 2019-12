Royalmount: des opposants frustrés de se faire «passer un sapin»

Un groupe de citoyens opposés au projet Royalmount a profité d'une séance du conseil municipal, lundi soir, pour offrir un sapin de Noël au maire en prétextant que les contribuables se font actuellement «passer un sapin».

Une vingtaine de personnes se sont levées en début de séance pour offrir ce «cadeau» au maire Philippe Roy.

Le groupe voulait, ainsi, «lui rappeler nos préoccupations environnementales, mais également lui signaler que nous ne voulons pas nous faire passer un sapin avec ce projet d’un autre temps. [...] J'ai écrit deux courriels et reçu aucune réponse», a indiqué Pierre Avignon, un membre de la coalition citoyenne Royalement contre Royalmount, en se présentant au micro réservé aux citoyens.

Le maire Roy, qui n'était visiblement pas heureux de voir le citoyen déroger à l'ordre du jour, a déploré qu'il «ne respectait pas les règles».

«On avait l'impression d'être dans une cour d'école», a pesté M. Roy.

D'ailleurs, trois policiers municipaux étaient sur place pour assister à la séance du conseil.

Le Royalmount, un méga projet commercial et résidentiel situé à l’intersection des autoroutes 15 et 40, doit comprendre, à terme, plusieurs magasins, salles de spectacle, logements et bureaux dans un secteur déjà très achalandé; l'ensemble s’apparente au Quartier DIX30 de Brossard, mais implanté en plein cœur de l’île de Montréal.

Plusieurs groupes, dont La planète s’invite au parlement, la Fondation David Suzuki, et même la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont déjà mentionné leur opposition au projet.

Selon M. Avignon, le Royalmount, qui engendrera des dizaines de milliers de déplacements de plus chaque jour dans le secteur, ne passe pas le test de l’acceptabilité sociale.