Un hit de Mariah Carey enfin numéro un, 25 ans après sa sortie

Le hit «All I Want for Christmas is You» de Mariah Carey s’est classé pour la première fois à la tête du classement de Billboard.

La chanson, qui est devenue un classique de Noël, était sortie en 1994. Elle ne s’était jamais classée plus haut que la troisième place du «Hot 100» du classement Billboard.

«All I Want for Christmas is You» bat régulièrement des records dans les dernières années.

À Noël dernier, l’air avait été celui qui avait été le plus écouté (11 millions de fois!) sur Spotify.

La chanson aurait rapporté plus de 64 millions de dollars Mariah Carey en 25 ans.

La chanteuse continue de «surfer» sur ce succès en proposant un concert autour de ce tube tous les ans depuis 2014.