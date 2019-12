Une hausse de taxe qui ne passe pas à Rigaud

Environ 150 citoyens de Rigaud se sont insurgés, lundi soir, contre une hausse de taxes municipales qui doit osciller entre 8,3 % à 13,7 % en 2020, selon les secteurs de cette ville de l'ouest de la Montérégie.

«On voulait avoir le plus de gens possible qui vont se mobiliser ce soir pour faire passer le message que les hausses, c'est beaucoup trop et on commence à être pris à la gorge», a expliqué à TVA Nouvelles l'organisateur de l'événement, Kevin Ménard, peu avant le début de la séance du conseil municipal.

«Rigaud dépense beaucoup trop présentement pour le budget qu'on a et les citoyens sont vraiment tannés. Ce soir, on veut vraiment démontrer au maire et au conseil que ça ne passe pas, cette année», a-t-il poursuivi.

Des citoyens ont fait connaître leur point de vue lors d'une assemblée houleuse, allant jusqu'à réclamer que la Commission municipale du Québec enquête sur la gestion de la Ville.

«Ça fait 20 ans qu'on ne fait rien à Rigaud. Ça fait 20 ans que nos routes sont en mode de détérioration. Il faut en faire plus», a répliqué le maire de Rigaud, Hans Gruenwald Jr, tout en invitant les citoyens mécontents à se présenter aux prochaines élections, qui se tiendront en 2021

En 2017, Rigaud avait proposé une hausse de taxe moyenne de 10,9 %, qui avait finalement été révisée à 3,5 % devant la mobilisation des citoyens.

La Ville de Rigaud doit augmenter ses taux de taxes foncières pour éponger une croissance de 11 % de ses dépenses, qui passeront de 14,3 millions $ à 15,9 millions $. La Ville présente un budget équilibré entre ses revenus et ses dépenses au dollar près.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les inondations qui ont dévasté Rigaud au printemps dernier et en 2017 n'ont pas été pointées du doigt par le conseil de ville pour expliquer la hausse.

«Ce sont des projets en extra, qui apparaissent en cours d'année et qui sont financés sur les surplus de l'année. Les citoyens ne sont pas niaiseux. Ils voient que l'on déplace des garages, que l'on fait des garages. Ça coûte cher et les dépenses augmentent», a expliqué M. Ménard, en faisant allusion à différentes dépenses visant à aménager et équiper un garage municipal.

«Au final, le citoyen n'a aucun nouveau service. Il ne gagne rien», a-t-il renchéri.